Battuta su Zingaretti con Vespa, De Luca: "Incredibili strumentalizzazioni"

Trovo incredibile che una battuta fatta nel corso di una chiacchierata con Bruno Vespa nell’ambito di un convegno, possa essere stata interpretata come un atto politico. Basterebbe ascoltare la registrazione dell’intervista per rendersi conto del tono leggero e scherzoso con cui si parlava. Sinceramente non c’è da meravigliarsi più di nulla.

Lo ha scritto il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in merito alle dichiarazioni pronunciate nel corso dell'intervista di Bruno Vespa, a Sorrento, su cui si è espresso anche Stefano Caldoro: "Basta allontanarsi dal linguaggio del burocratismo e della politica politicante per dare luogo a speculazioni intollerabili. Ovviamente a Nicola Zingaretti tutto il mio affetto, visto il lavoro straordinario che ha fatto a livello nazionale e regionale per affrontare e gestire l'emergenza Coronavirus, e considerato che è uno dei pochi leader dotato di quel tanto di autoironia e di semplicità che lo rendono vicino alla gente normale", ha concluso.