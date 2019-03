Regione, De Luca a De Magistris: "Si candida? Lo aspettiamo. Io come Mourinho"

Botta e risposta a distanza tra Luigi De Magistris e Vincenzo De Luca. Dopo le critiche del sindaco di Napoli, espresso nel corso di un’iniziativa organizzata lo scorso sabato a Salerno, oggi il governatore della Campania risponde per le rime. Ai cronisti che gli chiedono cosa pensi della possibile candidatura del primo cittadino partenopeo alla presidenza della Regione risponde: “Aspettiamo a braccia aperte tutti quanti. Mi ricordo che si voleva candidare alla presidenza del consiglio, all'Europarlamento. A ragà facciamola finita. Io sono come Mourinho, da questo punto di vista, non faccio pubblicità gratuita a nessuno, mi devono pagare”.

Le stoccate

A margine di una conferenza stampa, De Luca non le manda a dire: “Io passo le giornate a lavorare. Chi non ha niente da fare dalla mattina alla sera cerca di farsi pubblicità gratuita litigando con me. Io non ho da litigare con nessuno, devo risolvere i problemi a cominciare da quello del teatro San Carlo, da quello del Mercadante, dall'Anm, gli stipendi che non paga nessuno se non caccia i soldi la Regione”. E ancora: “Mentre gli altri fanno gli appelli ecumenici, io ho il problema di pagare gli stipendi a tutti quelli che con gli appelli ecumenici non mangiano alla fine del mese” conclude il presidente della Regione.