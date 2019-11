Sardine, l'elogio di De Luca: "Movimento nuovo, fresco e originale"

Vincenzo De Luca si schiera con il movimento della “Sardine” che sta nascendo anche in Campania e a Salerno. Il governatore della Campania elogia chi, in questi giorni, sta scendendo in piazza contro le politiche di Matteo Salvini: “Quello delle sardine è un movimento nuovo, fresco, originale. C’è un richiamo ai valori umani fondamentali, sollecitato molto anche dalla vergogna degli insulti a Liliana Segre nei mesi scorsi. Delle sardine apprezzo molto l’invito a un confronto civile, basato sui fatti, non sugli ideologismi, non gli stereotipi”.

La stoccata

Per l’ex sindaco di Salerno bisogna smetterla con gli “slogan vuoti”: “Rorniamo a ragionare sulle cose concrete. A Napoli, più che da ogni altra parte, è utile e necessario un dibattito basato sui fatti, in particolare con i soggetti istituzionali” è il suo messaggi indirizzato al “nemico” politico Luigi De Magistris.