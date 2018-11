De Luca scherza su Toninelli: "Lo immagino passare con la bici sopra le acque dello Stretto"

"Secondo me è una grande proposta di Toninelli, che immagino passare con la bici sopra le acque dello Stretto di Messina, come nostro Signore”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, su radio Crc in merito alle proposte del Movimento 5 Stelle per le infrastrutture al Sud.

La precisazione

“Aspetto che il Governo approvi la concessione per l’aeroporto di Salerno-Pontecagnano e mi chiedo se intende davvero realizzare la Napoli-Bari, visto un voto contrario alla stazione Irpinia della linea ad Alta Velocità a cui abbiamo assistito dal M5S in commissione Ambiente al Senato. Non diano fastidio sulle infrastrutture”. Insomma, l'esecutivo, secondo il presidente della Campania intende “coprire i problemi del Sud con il reddito di cittadinanza. Per me serve lavoro, che è un’altra cosa”, ha concluso De Luca.