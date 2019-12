Regionali 2020, De Luca: "Centrodestra in vantaggio? E' ridicolo"

Vincenzo De Luca crede nella vittoria del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Campania. E, invece, non ritiene credibili tutti i sondaggi che, in questi giorni, danno la coalizione del centrodestra unito in vantaggio di 10/12 punti.

La stoccata

Dai microfoni di Liratv, De Luca dice: “Leggo sondaggi commissionati dai nostri avversari che sono bellissimi e taroccati e danno ai nostri antagonisti un gradimento superiore di Papa Francesco. Sono cose ridicole, vedremo quando verrà il momento di votare, per ora noi pensiamo a lavorare”. Poi rivendica il lavoro svolto in questi anni alla guida della Regione Campania dal Pd e annuncia: “Noi saremo il primo governo regionale che si presenta ai cittadini in maniera semplice: questo è il programma annunciato, questo i risultati su sanità, fondi europei, lavoro, scuola, politiche territoriali, trasporti”.