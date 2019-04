"Sole 24Ore", sondaggio sui governatori: De Luca scende al 13esimo posto

Vincenzo De Luca scende al 13esimo posto della classifica dei governatori di regione più amati. E’ quanto emerge da un sondaggio svolto da “Il Sole 24 Ore” che misura e mette a confronto l'attuale livello di gradimento di 16 presidenti di regione (quattro regioni non sono state prese in considerazione: Piemonte perché va al voto il 26 maggio; Basilicata perché il governatore è stato appena eletto; Valle D'Aosta e Trentino Alto Adige perché in queste due ultime regioni non è prevista l'elezione diretta del Presidente).

La classifica

Si collocano sul podio i governatori leghisti eletti con la coalizione di centrodestra. Al primo posto, con il 62% del gradimento, c'è Luca Zaia, presidente della Regione Veneto da otto anni; staccato di 11 punti, sul secondo gradino del podio, troviamo Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia-Giulia. Con il 49,2%, si aggiudica la medaglia di bronzo Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. Il centrodestra ha suoi esponenti anche nel quarto e quinto posto in graduatoria con i due neoeletti in Abruzzo Marco Marsilio (Fratelli d’Italia) e Sardegna Christian Solinas (Lega).

Per trovare un governatore di centrosinistra bisogna scendere fino alla sesta posizione, dove c'è l'emiliano Stefano Bonaccini, che consolida il 44,2%, anche se diminuisce di 4,8 dal giorno delle elezioni. Segue il toscano Enrico Rossi (42,6%). Poi gradimento al 39,2% (in crescita di 4,8 punti), Giovanni Toti (Forza Italia), per la Liguria, nono posto per il segretario del Pd Nicola Zingaretti, al 38 per cento, poi a seguire Michele Emiliano in Puglia, Mario Oliverio in Calabria, Donato Toma (Forza Italia) in Molise, Vincenzo De Luca in Campania (35.7%), Catiuscia Marini in Umbria, e Luca Ceriscioli nelle Marche. La Sicilia di Nello Musumeci non riesce a spostarsi dall'ultimo posto che occupava già in modo più o meno stabile anche ai tempi di Rosario Crocetta.

Il commento

E' lapidaria la reazione dell'ex sindaco di Salerno sul sondaggio. "Credo che abbia scelto l'interlocutore sbagliato. Deve chiederlo al segretario del partito" , risponde De Luca ad un cronista che, a margine di un incontro a Salerno, chiedeva un suo commento sulla perdita di posizioni nella classifica pubblicata oggi da Il Sole 24 Ore sul gradimento, tra i cittadini, dei governatori italiani del Partito Democratico.

Il sondaggio

Il logorio della vita politica pesa per tanti ma non per tutti. Sono solo tre i presidenti che aumentano il loro consenso rispetto al giorno delle elezioni (Zaia, Toti e Zingaretti), per due la situazione è identica, mentre per i rimanenti 11 si registra un decremento. Il neo-segretario del Pd, favorito anche dall'effetto-popolarità delle primarie, raccoglie in particolare il 38,8%, quasi tre punti in più dello scorso Governance Poll e quasi sei oltre il 32,9% che gli aveva garantito la rielezione come governatore del Lazio lo scorso anno.

Per questo sondaggio per ogni Regione sono stati interpellati mille elettori, chiedendo loro "un giudizio complessivo sull'operato del Presidente della Regione". Viene anche chiesto se in caso di elezioni regionali, "voterebbe a favore o contro l'attuale Presidente della Regione''. L'indice di gradimento così ottenuto è stato, poi, posto a confronto con il livello di gradimento del giorno di elezione in modo da proporre per ciascun governatore l'indicazione di tendenza in aumento o in diminuzione. Con un sondaggio del genere a sorridere è soltanto la Lega.