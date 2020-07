Dl rilancio: De Luca, fondo emergenza anche a Zone rosse regioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Grazie all'approvazione del mio emendamento, come riformulato, il nuovo articolo 112bis del DL Rilancio permettera' a tutti i comuni rientranti nelle zone rosse istituite con provvedimento non solo nazionale, ma anche regionale, di accedere ad un fondo di solidarieta' appositamente istituito, qualora la chiusura sia durata almeno 15 giorni, 'nonche' a tutti gli altri comuni particolarmente colpiti da un punto di vista sanitario'. Questo consentira', tra l'altro, con un prossimo Decreto del Ministero dell'interno, di estendere anche alle zone rosse definite dalla Regione Campania in piena emergenza, ossia alcune aree del Vallo di Diano ed Ariano Irpino, la possibilita' di beneficiare delle nuove risorse del fondo dedicato all'emergenza Coronavirus". Cosi' in una nota Piero De Luca. “Sono molto soddisfatto- continua De Luca- per la sensibilita' e l'attenzione riscontrata nella maggioranza alle ragioni dell'emendamento specifico che ho presentato qualche mese fa a sostegno e a tutela di tutti i comuni italiani particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria, economica e sociale. Era una modifica necessaria e doverosa - conclude il deputato Dem - per assicurare pari livelli di tutele e sostegno a tutte le aree d'Italia provate duramente dalla pandemia, cosi' da non abbandonare nessun territorio del Paese".