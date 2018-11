"Degrado e balordi nei pressi della stazione di Pastena" : l'interrogazione

I consiglieri comunali d'opposizione Roberto Celano, Giuseppe Zitarosa e Ciro Russomando hanno redatto un'interrogazione al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli in merito alle condizioni di degrado in cui versa la stazione della metropolitana di Pastena e la piazza antistante.

Le condizioni

Nell'interrogazione i tre consiglieri comunali spiegano che nella stazione e nella piazza: "Stazionano permanentemente barboni e sbandati che trasformano la zona in bagni a cielo aperto con grave pregiudizio per le condizioni igienico sanitarie e rappresentano un pericolo persistente per la sicurezza dei residenti, taluni dei quali sono già stati molestati". Gli stessi sbandati, spesso ubriachi, chiederebbero abusivamente soldi per la sosta delle auto nel parcheggio e avrebbero anche danneggiato alcune autovetture. Il sottopasso della metropolitana in via Rocco Cocchia, inoltre, verserebbe in condizioni vergognose con rifiuti e sporcizia di ogni genere.

Le domande

I consiglieri, quindi, hanno chiesto al sindaco: "Se e quando l’Amministrazione intenda ripristinare condizioni di vivibilità della zona assicurando servizi essenziali e maggiori controlli; se non si intenda intervenire immediatamente per liberare la piazza dalla presenza permanente di barboni e sbandati che stazionano e bivaccano in zona creando un sentimento di insicurezza nella cittadinanza e determinando precarie condizioni di natura igienico sanitaria e se si intenda, con tempestività, ripulire la zona, sovente invasa da rifiuti di ogni genere e ripristinare condizioni decenti di vivibilità, ripulendo con urgenza il sottopasso della stazione della metropolitana".