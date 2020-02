Dehors a Salerno: il caso torna in consiglio comunale, parla Celano

Ancora una volta è la giustizia amministrativa, sollecitata dagli operatori economici, a determinare le modifiche di un regolamento, quello dei dehors, che noi avevamo contestato aspramente, ritenendo corretto acquisire le indicazioni delle categorie produttive.

Lo ha scritto il consigliere comunale d'opposizione, Roberto Celano, in merito ad uno dei punti che domani mattina saranno al centro del consiglio comunale a Salerno. A Palazzo di Città, dunque, riflettori nuovamente accesi sul piano d’ambito dei dehors da installare lungo via Roma. L'intenzione dell'amministrazione pare sia quella di dar seguito alla delibera con cui la giunta ha recepito la seconda versione del piano per le installazioni all’esterno dei locali, così come proposto dai gestori.

Parla Celano