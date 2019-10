Dell'Isola nuovo responsabile delle Politiche sociali della segreteria Fnp Cisl Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Giovanni Dell'Isola è il nuovo responsabile del comparto Politiche sociali e Piani di Zona della segreteria dei pensionati salernitani della Cisl. Già segretario generale della Cisl pensionati salernitana per 9 anni, Dell'Isola è stato nominato anche presidente dell'Anteas Salerno, l'associazione nazionale per tutte le età attive per la solidarietà che trae spunto da diverse esperienze locali promosse e sostenute dalla Fnp Cisl.

Dell'Isola ha legato il suo nome al movimento sindacale e alla Cisl sin dal 1966. È stato dipendente dell'Enel per circa 40 anni e dal 2010 è stato eletto segretario generale della Federazione pensionati della Cisl di Salerno. In precedenza è stato segretario provinciale e regionale della Flaei Cisl (lavoratori Enel), con incarichi a livello nazionale, e ha ricoperto anche altri importanti ruoli in qualità di segretario della Cisl dell'Agro nocerino-Sarnese. La nuova nomina è arrivata venerdì, in occasione del Consiglio Direttivo Territoriale della Fnp tenutosi presso l'agriturismo “Masseria La Casella” di Pontecagnano Faiano. Una scelta promossa dal segretario della Fnp Cisl Salerno, Giovanni Cantalupo, che in questo modo ha operato una scelta nel segno della continuità. “Continueremo a operare come sappiamo per tutelare i pensionati”, ha detto Cantalupo. “Come detto dal segretario regionale della Fnp, Augusto Muro, bisogna essere tutti uniti per la rivalutazione delle pensioni. Questo deve essere il principale compito del sindacato”.