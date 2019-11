Un dibattito per ricordare la Rivoluzione Socialsta

Un dibattito per ricordare la Rivoluzione Socialista del 1917 e criticare la risoluzione dell'Unione Europea che equipara il Comunismo al Nazismo: questo è l'evento organizzato dal Partito Comunista domenica 10 novembre dalle 18.30 al Mumble Rumble di via Loria a Salerno.

L'evento

"Il 19 Settembre scorso il Parlamento Europeo ha approvato, con un documento intitolato Importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, una risoluzione dove il Comunismo viene equiparato al nazismo - spiegano dall'organizzazione - Con una risoluzione, che possiamo definire vera e propria spazzatura ideologica e politica, l'Unione Europea cerca di mettere sullo stesso piano i regimi socialisti-comunisti, specialmente quello Sovietico, al pari di quelli fascisti: Noi comunisti non ci stiamo! Per questo domenica 10 novembre ci sarà un incontro per ribadire, nel 102° anniversario della Rivoluzione Socialista Sovietica, la nostra ferma opposizione a qualsiasi revisionismo atto a delegittimare le conquiste sociali e civili del Socialismo Scientifico e la nostra ferma convinzione dell'attualità delle nostre idee di giustizia sociale e rivoluzione".