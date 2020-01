"Difendi il tuo territorio", volantinaggio di Forza Nuova ad Angri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è svolto nel comune della provincia di Salerno, un volantinaggio itinerante di Forza Nuova. I militanti del movimento politico, coordinati da Ivano Manno, hanno consegnato volantini ed affisso locandine per sensibilizzare i cittadini sul problema inquinamento e per far conoscere le iniziative politiche organizzate per migliorare la situazione.

"L'iniziativa effettuata ad Angri - spiegano i dirigenti locali - fa seguito ad altre iniziative che Forza Nuova sta svolgendo in tutta la Campania, in particolar modo nelle aree a maggior rischio inquinamento. Oltre a sensibilizzare l'opinione pubblica e a protestare contro l'inefficienza ed incompetenza dei politici locali e nazionali in particolar modo riguardo alla zona della Terra dei Fuochi, stiamo proponendo anche alcune nostre idee per migliorare la situazione e, per monitorare il territorio eliminando, così, il problema degli sversamenti illeciti di rifiuti, spesso tossici, delle discariche abusive a cielo aperto e dei roghi tossici. Nei mesi passati abbiamo volantinato, fatto sit in di protesta, banchetti, comunicati stampa, raccolto firme su tutto il territorio campano e.nei prossimo mesi continueremo a farlo e, anzi, intensificheremo le nostre azioni. Ogni cittadino ha il dovere di difendere il proprio territorio e noi di Forza Nuova stiamo dando il nostro contributo, sperando diventi esempio per tutti, affinché si possa salvare la Campania".