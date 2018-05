Definì Gagliano "miserabile politico": condannato Cirielli

Il deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli è stato condannato dal tribunale di Salerno per aver diffamato l’attuale presidente del Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Gioco Calcio Salvatore Gagliano, riconoscendo all’imputato le circostanze attenuanti generiche.

La sentenza

Stamattina, dopo aver sentito il senatore Antonio Iannone, ultimo dei testi della difesa di Cirielli ed aver ascoltato i difensori delle parti (avvocati Antonio Zecca per Gagliano e l’avvocato Marco Salerno per Cirielli), il tribunale, tramite il giudice Antonio Cantillo, si è ritirato in Camera di Consiglio; dopo due ore la sentenza che condanna Cirielli, quantificando anche i danni arrecati con le affermazioni ritenute offensive, a favore di Gagliano. Il deputato della destra dovrà risarcire l’imprenditore alberghiero con il pagamento di 2500 euro, più 450 euro di multa e spese processuali.

Il caso

I fatti risalgono all’aprile del 2011, quando l’ex presidente della Provincia, in occasione della presentazione della lista del “Popolo delle Libertà - Principe Arechi” avvenuta presso il Grand Hotel, alla presenza di giornalisti e nel corso di un’intervista televisiva, ebbe modo di arrecare offesa al Gagliano, con affermazioni riportate successivamente anche dai quotidiani. In particolare, Cirielli definì l’ex consigliere regionale come un “miserabile politico” in quanto aveva abbandonato il Popolo della Libertà dopo che per anni il partito lo aveva “sfamato”. In sostanza contestò a Gagliano di aver cambiato casacca solo perché il Pdl non aveva soddisfatto la sua richiesta di un incarico. Gagliano immediatamente considerò eccessive ed offensive le frasi utilizzate ed avviò un’azione giudiziaria in sede penale per vedere riconosciuti i suoi diritti.