Cava, si dimette anche l'assessore comunale alle Politiche Sociali

Terremoto al Comune di Cava de' Tirreni. Dopo le dimissioni rassegnate dall'assessore Paola Moschillo qualche giorno fa, rinuncia al suo incarico anche l'assessore alle Politiche Sociali, Enrico Bastolla. Lunga, la lettera in cui Bastolla espone tutte le motivazioni della sua scelta.

Ora non ci sto più! Il capolinea è senza mezzi termini raggiunto. Con sommo dispiacere Vi comunico che in questo momento ho rassegnato le mie dimissioni da Assessore! Chiudo l’esperienza assessoriale e conseguentemente quella di consigliere, conscio di aver svolto sempre il mio dovere, senza aver pestato mai i piedi ad alcuno e soprattutto lavorando con dedizione, tralasciando ogni tipo di polemica a volte necessaria per superare ostacoli legati soprattutto all’ indifferenza del primo cittadino. Ho preso questa decisione a valle dell’ ultima concessione fatta dal Sindaco e dal capogruppo PD – Galdo e con i consiglieri PD al partito ballerino dell’ UDC di Del Vecchio, che di fatto gioca sul tavolo dell’ ambiguità, che in maniera innaturale e scorretta sostiene alle politiche del 4 marzo la coalizione del centro-destra, mentre a livello locale una coalizione del centro-sinistra. Sono stanco e deluso di assistere ad accordi che compromettono la credibilità di una intera coalizione, proprio alla vigilia di una consultazione nazionale. I cambi di casacca non appartengono al mio stile di vita, come cittadino prima e e come politico poi. Ma il vocabolario di queste persone e’ fermo alla lettera “a” come ambiguo, “b” come banale e “c” come caparbietà nel conservare la poltrona conquistata. La coerenza e la correttezza invece sono state sempre le mie linee guida. È di sicuro un “arrivederci”. A coloro che mi hanno supportato, elettori ed elettrici delle primarie, delle votazioni per il consiglio comunale, a Voi amici di viaggio, un’ unica certezza: combatterò senza tregua per ritornare più forte elettoralmente di prima e per questo Vi chiedo solo di non deporre le armi. Nei prossimi giorni farò conferenza stampa su tutti i risultati raggiunti da me per la città ed i cavesi sia quando stavo al commercio, sia quando stavo ai lavori pubblici che per ultimo ai servizi sociali"