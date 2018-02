Dimissioni De Luca, parla il sindaco: "Atto unilaterale, è fuori dalla Giunta"

"Le dimissioni di Roberto De Luca sono un atto unilaterale e non possono essere respinte. Dunque non è più assessore della mia Giunta... purtroppo e sottolineo purtroppo. Tratterrò le deleghe e per il prosieguo vedremo". Amareggiato per "una guerra del fango che squalifica solo chi l'ha messa in atto", il sindaco di Salerno Enzo Napoli s'è soffermato stamattina sui nuovi scenari politici e i nuovi assetti, dopo le dimissioni dell'assessore comunale al bilancio, ricevute a mezzo pec. Il sindaco di Salerno ha parlato a margine della presentazione dei lavori di ristrutturazione dell'oratorio di Giovi. Trattiene le deleghe e rimanda ogni possibile decisione sulla scelta del sostituto di De Luca. Lo farà dopo le elezioni politiche, dunque dopo la scadenza del 4 marzo? "Vedremo per il prosieguo - ha risposto - adesso ci vogliono freddezza e lucida calma".

Le stoccate

"I nostri avversari politici - ha aggiunto Enzo Napoli - hanno strumentalizzato pure le dimissioni di Roberto De Luca: usano tutti i mezzi per alimentare una facile propaganda scadente. Roberto ha rassegnato le dimissioni da assessore. Punto. Non c'è altro da aggiungere. Sono convinto della sua totale innocenza in questa torbida vicenda e campagna di diffamazione. La macchina del fango è in moto da giorni. Ci riserveremo di intraprendere ogni azione legale in tutte le sedi possibili".