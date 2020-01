Dimissioni Di Maio, De Luca: "Non fatemi dire nulla, parliamo di cose belle"

Sceglie l’ironia il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel commentare, questa volta, le dimissioni da capo politico del Movimento Cinque Stelle di Luigi Di Maio.

La dichiarazione

“Ragazzi parlate di cose belle: San Pietro a Majella, il conservatorio Cimarosa, il Martucci” dice ai giornalisti a margine della firma del protocollo d’intesa tra Regione Campania e conservatori campani a Palazzo Santa Lucia. Poi aggiunge: “Abbiamo appena ascoltato, prosegue, dei concerti bellissimi diretti da Riccardo Muti al San Carlo e da Antonio Pappano a Benevento. Respiriamo la grande storia e la grande cultura. Le cose belle” taglia corto, sorridendo, l’ex sindaco di Salerno che, infine, ironizza: "Abbiamo problemi drammatici davanti all’Italia. Si sara’ dimesso? Non mi fate dire niente. Non posso parlare. Com’è dura l’esistenza quando non puoi fare più una mezza battuta. Io mi farei tagliare una mano per una battuta…”.