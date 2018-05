Caos al Comune di Salerno: dimissioni di Pessolano e Ventura, l'attacco di Forza Italia

Caos a Palazzo di Città. Mimmo Ventura, Consigliere comunale appartenente al Gruppo ‘Progressisti per Salerno’ ha indirizzato una lettera al sindaco Enzo Napoli, al presidente del Consiglio Comunale Alessandro Ferrara ed al Segretario Generale Ornella Menna per comunicare che lascia l’attuale gruppo consiliare, dichiarandosi indipendente.

Le dimissioni di Pessolano

Ieri, il Consigliere di Salerno dei Giovani, Donato Pessolano si è dimesso da vicepresidente della Commissione Mobilità. Pare che a causa di tale decisione, vi sia il mancato coinvolgimento per la commissione Mobilità nella riunione di ieri incentrata sul problema del traffico dei tir nella zona del porto.

La nota di Forza Italia

E Forza Italia, con una nota stampa a firma dei consiglieri comunali di opposizione, Roberto Celano e Ciro Russomando, sottolinea come "anche in maggioranza finalmente si prende coscienza del fallimento delle amministrazioni progressiste. Leggiamo con piacere ed apprezziamo l’onestà con cui il vicepresidente della commissione Mobilità, Donato Pessolano, riconosce la veridicità delle gravi criticità amministrative denunciate di continuo e per anni dalle opposizioni. L’autorevole Consigliere di maggioranza evidenzia anch’egli finalmente la poca serietà, l’incapacità che la macchina amministrativa sta manifestando in questi anni sul fronte della sicurezza, della mobilità, dell’igiene urbana e lo scarso interesse dimostrato per il bene dei cittadini".

L'attacco all'amministrazione

"Tali considerazioni, ormai evidentemente diffuse anche tra esponenti di maggioranza di un’Amministrazione fallimentare che guida da oltre un quarto di secolo una città che ancora non ha una identità definita, imporrebbe a tutti di assumere consequenziali determinazioni e di porre fine ad un’esperienza nefasta che sta fortemente danneggiando Salerno ed i salernitani, tartassati da una tassazione insostenibile a fronte di servizi inesistenti in città", concludono Celano e Russomando.