Dimissioni di De Luca: sit-in di M5S ma il sindaco Napoli non riceve

Sit-in di protesta, stamattina a Palazzo di Città, di parlamentari candidati ed attivisti del Movimento 5 Stelle. E' stata presentata una mozione di sfiducia per il governatore De Luca ma anche una richiesta di dimissioni ufficiali da parte dell'assessore al bilancio Roberto De Luca, dopo i fatti di cronaca che lo hanno coinvolto.

Il commento

"Siamo venuti anche a Palazzo di Città - ha detto Angelo Tofalo, parlamentare M5S - per verificare le effettive dimissioni consegnate e protocollate da parte di Roberto De Luca. Ci sono oltre 900 ore di video già acquisite e anche perquisizioni effettuate. Non si tratta di effervescenze , come le ha definite il governatore della Campania, né di attacco al Partrito Democratico. Si tratta dui una inchiesta bilaterale, perché è stata coinvolta sia la destra che la sinistra". Ha chiesto le dimissioni ufficiali anche Gaetano Amatruda, vice coordinatore provinciale di Forza Italia: "Roberto De Luca ed Enzo Napoli mostrino rispetto per le Istituzioni, non le usino per calcoli politici. Roberto protocolli le dimissioni, al momento una trovata solo mediatica, e le renda pubbliche. Il Sindaco le accetti e riconsegni le deleghe. "Napoli accetti le dimissioni non per la vicenda giudiziaria ma per avviare una critica analisi del sistema De Luca in città".

Il rifiuto

Il sindaco di Salerno non ha ricevuto la delegazione del Movimento 5 Stelle. "Prendiamo atto che il sindaco di Salerno non può ricevere il popolo italiano - ha replicato Tofalo - forse è impegnato a ricevere le dimissioni di Roberto De Luca".