Dipartimento Diritti Umani di Forza Italia: deleghe per Gemma Sessa, Andrea Bignardi e Nik Basile

Il Dipartimento Diritti Umani e Libertà Civili Forza Italia Campania, già attivo sui territori in termini di progetti rivolti ai più deboli, ai giovani e alle donne, scende in campo in vista delle elezioni politiche. “In questa fase delicata – dichiara la responsabile Sonia Senatore - c'è bisogno di un grande impegno, di una grande energia. È importante divulgare il programma che Forza Italia metterà in campo per la rinascita del Paese. Da parte nostra, ci sarà di sicuro un grande sostegno, quello che non abbiamo mai fatto mancare al partito azzurro".

Il primo passo verso questa direzione è stato l'incontro del direttivo tenutosi lunedì scorso, nell'ambito del quale sono state ufficializzate altre deleghe di Dipartimento. La delega alla Sanità sarà così gestita e portata avanti da Gemma Sessa, avvocatessa con un master sulla responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata. Inoltre ha partecipato al seminario sul tema responsabilità professionale dell'operatore sanitario alla luce della legge Gelli-Bianco. Andrea Bignardi, studente con laurea magistrale in Economia Aziendale, sarà delegato allo sportello Europa, in vista di rilevanti opportunità per i giovani. Infine è stata riconfermata, per la sua utilità sociale, la delega di Nik Basile quale delegato ai rapporti con la chiesa cattolica. "La campagna elettorale delle prossime politiche si concentrera' sulle tematiche: Lavoro-Politiche Sociali- Sicurezza. Il Dipartimento dei Diritti Umani in Campania mette in campo i migliori per coadiuvare i candidati azzurri in uno dei momenti politici più sentiti degli ultimi dieci anni” si legge in una nota.