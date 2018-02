Dirigenti Coni con Piero De Luca: Esposito scrive a Malagò

E’ polemica a Salerno per un’iniziativa promossa dall’associazione sportiva “Ginnastica Salerno” presieduta da Carmen Guarino, ex candidata alle elezioni regionali del 2010 con Campania Libera (movimento politico del governatore De Luca), organizzata inizialmente per oggi, ma che è stata posticipata a domenica prossima, dal titolo “Lo sport incontra…Piero De Luca”, che si svolgerà presso il “Palazzetto Acquamare Sport” di Salerno. Un incontro - si legge sul manifesto - per consentire al candidato del Pd di “rappresentare prospettive, progetti e programmi dello sport nel nostro territorio”.

La denuncia

La partecipazione di esponenti del Coni (come Nello Talento e Paola Bernardino) provoca l’ira del candidato del centrodestra Gennaro Esposito che ha scritto direttamente ai vertici nazionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano: