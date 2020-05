Dl Rilancio, Valiante (Pd): "Aziende valdianesi escluse da bonus dispositivi sicurezza"

“Raccolgo e condivido l’appello di Maria Antonietta Aquino per l’esclusione di ben 54 aziende del Vallo di Diano dal bando per la partecipazione all’acquisto di dispositivi di sicurezza”. Lo dichiara l’ex deputato del Pd Simone Valiante a seguito della denuncia della presidente di Confesercenti Vallo di Diano.

La denuncia

Secondo il politico cilentano “i 50 milioni previsti dal Dl Rilancio ed assegnati ad Invitalia, tra l’altro ampiamente insufficienti come quelli per le coperture parziali delle spese di sanificazione, vanno rifinanziati e con criteri di assegnazione dei fondi che consentano non solo nel Vallo di Diano, di fatto alle piccole imprese di accedervi”.