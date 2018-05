Droga nel centro di accoglienza di Palinuro, la Lega scrive al Prefetto: "Va chiuso"

Dopo la notizia di presunti giri di droga e prostituzione presso un centro di accoglienza di Palinuro, il coordinamento cittadino “Lega-Salvini Premier” ha inoltrato una richiesta al sindaco di Centola, e per conoscenza al Prefetto di Salerno, affinché si provveda all'immediata chiusura della struttura, attraverso l’adozione di “un' ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 D. Lgs. n. 267/2000, per porre fine ai numerosi episodi di spaccio e agli altri illeciti penali perpetrati a danno della comunità locale, nonché per scongiurare ulteriori e più gravi pericoli alla sicurezza urbana e all'ordine pubblico”. Sulla questione era intervenuto anche il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

Il caso

Alcuni ospiti del centro di accoglienza hanno scattato dei selfie per postarli sui social, mostrando alcune dosi di droga, soldi e champagne. Gli stranieri avrebbero diffuso immagini di composizioni di marijuana per beffeggiare le forze dell’ordine, con su scritto “I love weed”. Non migliore, le condizioni di alcune giovani africane che si prostituirebbero per poche decine di euro.