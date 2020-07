Maxi sequestro di droga dell'Isis a Salerno: le reazioni dei politici

Dopo la maxi operazione contro il traffico internazionale di droga nel porto di Salerno, messa a segno dalla Guardia di Finanza di Napoli, arrivano le reazioni dal mondo politico nazionale e locale.

I commenti

Il primo ad intervenire è il leader della Lega Matteo Salvini: “A Salerno c’è stato il più grande sequestro di anfetamine a livello mondiale. 14 tonnellate di droga, marchiata con il simbolo dell'Isis e usata dai terroristi che hanno fatto stragi come quella del Bataclan. Complimenti alla Guardia di Finanza e agli uomini della Dogana: da Mondragone a Salerno, grazie al cielo ci sono le donne e gli uomini delle Forze dell'Ordine. Ordine e sicurezza sono priorità della Lega anche in Campania”. Gli fa eco il vice presidente nazionale di Forza Italia Antonio Tajani: "Complimenti alla nostra Guardia di finanza che nel porto di Salerno ha sequestrato 84 milioni di pasticche di anfetamine riconducibili all'Isis. Un cargo che avrebbe fruttato oltre 1 miliardo di euro. Un duro colpo inferto al terrorismo. Grazie!". Interviene anche il deputato del Pd Piero De Luca: "Complimenti ai militari della Guardia di Finanza di Napoli per la maxi operazione in cui è stato sequestrato in alcuni container del Porto di Salerno, un ingente quantitativo di droga prodotto in Siria dall’Isis per finanziare il terrorismo. L’individuazione della droga stata possibile grazie alla brillante attività investigativa delle Fiamme Gialle che prosegue incessantemente anche in questo periodo estivo con l’emergenza sanitaria non ancora conclusa. Un ringraziamento particolare a tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine quotidianamente impegnati sull’intero territorio nazionale a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica”. Soddisfatto anche il sindaco Vincenzo Napoli: "C’è un costante monitoraggio nel porto di Salerno ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Siamo grati alle Forze dell’ordine ed in particolare alla Guardia di Finanza per questo maxi sequestro. La cosa che è assolutamente clamorosa è la quantità della merce sequestrata per un valore di 1 miliardo di euro”. Il Questore della Camera dei deputati Edmondo Cirielli (FdI): "Questa mattina al porto di Salerno è stato inferto un duro colpo al terrorismo internazionale di cui, come italiani, dobbiamo essere orgogliosi. Un ringraziamento doveroso va alla Guardia di Finanza di Napoli e al personale della Dogana, che hanno messo in atto una brillante e tempestiva operazione contro i trafficanti di morte. Se l’Italia è ancora oggi una Nazione sicura, il merito è del lavoro che quotidianamente svolgono con dedizione ed enormi sacrifici le nostre Forze dell’ordine. Il Governo non abbassi la guardia, rafforzi i controlli presso i porti dando alle Forze di polizia sempre più mezzi tecnologicamente all’avanguardia e soprattutto non faciliti flussi migratori pericolosi. Sì alla sicurezza, no all’invasione”