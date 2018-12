Due discoteche chiuse nel Salernitano, Salvini: "I delinquenti vanno puniti"

Dopo il blitz dei carabinieri di Sala Consilina nel Vallo di Diano, che ha portato al sequestro di due discoteche per sovraffollamento ed altre irregolarità, arriva il plauso del vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.

L'assist

Nel corso dell’intervista rilasciata, nel pomeriggio, a Lucia Annunziata, nel corso della trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai 3, il leader della Lega ha dichiarato: “Ringrazio i carabinieri che questa notte in provincia di Salerno hanno chiuso due discoteche dove c’era molta più gente rispetto al previsto. Li ringrazio anche a nome dei tanti gestori di bar, locali e discoteche perbene che rispettano la legge. I pochi delinquenti che non lo fanno per me non devono essere sanzionati con diciottomila euro di multa, ma non devono più poter fare il loro lavoro per il resto dei loro giorni”.Un plauso, dunque, al lavoro delle forze dell’ordine che proseguiranno i controlli anche nei prossimi giorni nei locali della provincia di Salerno.