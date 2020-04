Comune di Eboli, il Pd chiede la convocazione della commissione “attività produttive”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Al Sindaco di Eboli

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Presidente della IV ^ Commissione

Dott. Cosimo Napoliello

Oggetto: richiesta convocazione IV^ Commissione su programmazione della fase 2 dell’emergenza sanitaria Covid-19.

I sottoscritti consiglieri comunali Pasquale Infante e Rizzo Francesco del gruppo consiliare PD,

premesso

Che siamo per avviarci anche nella nostra città verso l’importante “fase 2” della delicatissima emergenza sanitaria mondiale COVID-19 ;

Che non bisogna abbassare la guardia e continuare a rispettare le misure restrittive adottate dalle autorità, le misure di sicurezza e precauzionali per evitare di vanificare i risultati positivi rilevati negli ultimi giorni grazie al lockdown evitando di alimentare la catena del contagio;

Che bisogna gradualmente riaprire tutte le nostre imprese garantendo lo svolgimento delle attività economiche in sicurezza osservando e verificando il pieno rispetto di tutte le disposizioni e le normative previste che le regolamentano;

Che per alcune attività la riapertura richiede, più delle altre, un programmazione non breve come ad esempio per i nostri stabilimenti balneari;

Che i nostri imprenditori sono in grave difficoltà per cui riteniamo ragionevole e utile dapprima applicare una moratoria del pagamento delle imposte locali in modo da poter poi valutare l’ipotesi di inserire delle riduzioni o abbattimenti sui tributi che devono pagare i nostri operatori, vista la straordinaria emergenza contingente.

Tanto premesso,

chiede

la convocazione con urgenza alla presenza di tutte le organizzazioni professionali di categoria della IV° commissione al fine di:

ascoltare le esigenze e le criticità rilevate dagli operatori economici ebolitani per i primi provvedimenti adottati;

discutere tutti insieme per individuare le linee guida che il Nostro Ente deve seguire in questa cosiddetta fase 2;

discutere della moratoria da applicare al pagamento delle imposte locali in modo da poter poi valutare l’ipotesi di inserire delle riduzioni, degli abbattimenti ed eventuali altre agevolazioni tributarie da applicare ai nostri operatori economici, visto la grave crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria in atto;

valutare alla luce delle esigenze e delle criticità dei Nostri operatori economici di sollecitare gli organi sovraordinati per valutare eventuali modifiche a provvedimenti adottati e/o da adottare.

Eboli, 23/04/2020

Gruppo Consiliare PD

Pasquale Infante

Francesco Rizzo