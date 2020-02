Eboli, al via i lavori di messa in sicurezza lungo S.P. 416: soddisfatto Infante

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dopo le numerose sollecitazioni, interrogazioni e mozioni presentate dal gruppo consiliare Pd, dopo la fattiva collaborazione istituzionale con il Sindaco e l’amministrazione comunale e grazie all’impegno del Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone apprendiamo con favore e soddisfazione che oggi è avvenuta la pubblicazione (sul sito della CUC Sele Picentini) della gara di appalto per i lavori di sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza della S.P. 416 (tratto Cioffi – Aversana) e finalmente di qui a poco vedremo l’apertura del cantiere.Un’arteria importante per la quale abbiamo più volte segnalato lo stato disastroso in cui versa, la scarsa manutenzione e le tante criticità evidenziateci dai tanti imprenditori agricoli e cittadini che la percorrono. Oggi grazie alla nostra tenacia, alla caparbietà e all’impegno profuso dal Gruppo Consiliare PD, grazie all’azione del Presidente De Luca e del Presidente della Commissione Trasporti l’Onorevole Luca Cascone (che hanno messo a disposizione per la nostra Regione ingenti risorse volte a finanziare progetti esecutivi e cantierabili tesi a migliorare la viabilità regionale) questa importante infrastruttura verrà finalmente adeguata, sistemata e messa in sicurezza. Un lavoro straordinario di sinergia e collaborazione istituzionale che ha produce i suoi frutti per la nostra città finanziando un intervento, quello sulla S.P. 416, importantissimo e non più procrastinabile finalizzato all’ammodernamento della rete viaria esistente. Ringraziamo il Sindaco e gli uffici preposti per il prezioso lavoro svolto per consentire il raggiungimento di questo importante risultato per la crescita e lo sviluppo della nostra città. Un impegno concreto mantenuto da parte della Regione Campania per riqualificare la viabilità delle strade ebolitane. Si tratta di un investimento che è in perfetta sintonia con il progetto strategico messo in campo dalla Regione Campania che prevede il finanziamento del prolungamento dell’Aversana (con 40 milioni di euro) e il potenziamento dell’aeroporto Salerno-Costa D’Amalfi (grazie all’accordo con la GESAC si punta nei prossimi anni di raggiungere i 5.000.000 di passeggeri annui e alla possibilità di sfruttare gli stessi velivoli per i voli notturni per trasportare le nostre eccellenze in tutto il mondo nel minor tempo possibile) due interventi importantissimi per favorire la crescita e lo sviluppo dell’intero settore agricolo e agroindustriale locale. Certo c’è tanto, molto da fare per migliorare la viabilità sul nostro territorio e per questo invitiamo il nostro Comune e i nostri uffici comunali ad attivarsi a continuare in questa direzione in modo da poter sfruttare tutte le risorse comunali, regionali, nazionali e comunitarie per poter intervenire in maniera concreta e quindi migliorare la situazione della viabilità cittadina.

Pasquale Infante

Capogruppo Pd Eboli