Parcheggiatori abusivi ad Eboli, "tangente" di 5 euro ai bagnanti: la denuncia

Siamo appena all’inizio della stagione balneare e si registrano già i primi problemi di ordine pubblico nella zona costiera di Eboli.

La denuncia

Oltre ai recenti episodi di aggressione e furto avvenuti ai danni di malcapitati turisti stranieri, come ogni anno, spuntano nuovamente i parcheggiatori abusivi con le loro richieste di “tangenti” nei confronti dei cittadini colpevoli soltanto di voler trascorrere una spensierata giornata al mare. “Siamo ormai arrivati ad una richiesta di ben cinque euro per poter posteggiare un’autovettura (la quale ovviamente resta incustodita) e poter così attraversare il breve tratto di strada necessario fino all’agognata spiaggia; tutto ciò avviene in pieno giorno e nell’assoluta latitanza da parte dell’’amministrazione comunale deputata ai dovuti controlli” denuncia il segretario cittadino di Forza Nuova Vicenzo Baffa, che spiega: “Questo obolo non dovuto finisce così per gravare sulle tasche del contribuente il quale si vede in qualche modo costretto a versarlo per non incorrere in spiacevoli sorprese a fine giornata, quali vetri rotti, portiere rigate e finanche gomme tagliate da questi delinquenti senza scrupoli”.

L’appello

Per mettere fine a questo “abominevole stato di cose” la sezione cittadina di Forza Nuova “richiede continui controlli in materia, con particolare attenzione nei fine settimana, affinché cittadini e turisti possano godere delle bellezze del territorio in tutta tranquillità e senza ulteriori ed ingiustificati aggravi economici”.