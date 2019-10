Vecchio attacca il comandante dei carabinieri di Eboli: l'opposizione scrive ai vertici dell'Arma

Dopo le dure critiche mosse dal presidente del consiglio comunale Fausto Vecchio al comandante della Compagnia dei Carabinieri di Eboli Luca Geminale tutti i consiglieri di opposizione hanno inviato una lettera a quest’ultimo e anche al comandante provinciale dell’Arma Gianluca Trombetti.

I nomi

I firmatari sono Damiano Cardiello, Antonio Conte, Antonio Petrone, Teresa di Candia, Antonio Cuomo, Luigi Guarracino e Fido Santo Venerando, i quali esprimono “preoccupazione e sconcerto per il silenzio del Sindaco e della maggioranza che a tutt'oggi non hanno condannato le esternazioni rese in consiglio comunale”. Ora, come da loro proposto, attendono la convocazione del consiglio monotematico sul problema della sicurezza e dell'ordine pubblico “atteso – precisano - che sarà richiesto un incontro in Prefettura per comunicare in modo compiuto quanto avvenuto nel consiglio comunale del 3 ottobre scorso”.

La lettera all’Arma: