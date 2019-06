Elezioni 2019, Gambino vince a Pagani: Carpentieri vede la Regione

La vittoria di Alberico Gambino a Pagani spalanca le porte del consiglio regionale per un’altra fascia tricolore: si tratta di Nunzio Carpentieri, sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino e primo dei non eletti in consiglio regionale con la lista di Fratelli d'Italia, nel corso delle elezioni del 2015.

Le preferenze

In quell’occasione Gambino ottenne 10.585 mila preferenze (eletto), mentre Carpientieri ne ottenne appena 343 in meno, ossia 10.243. Per quest’ultimo, adesso, la possibilità di rivestire la carica di consigliere a Palazzo Santa Lucia per gli ultimi 11 mesi prima dell’appuntamento con le regionali del 2020. Per lui, in tal caso, l’obbligo di dimettersi da primo cittadino del comune dell’Agro.