Elezioni comunali del 10 giugno 2018 nel salernitano: come e dove si vota

Si terranno domani, 10 giugno, le elezioni amministrative per la scelta del nuovo sindaco e del consiglio comunale in 19 comuni del salernitano. Si vota nella sola giornata di domenica, con i seggi che resteranno aperti dalle 7 alle 23. Lo spoglio delle schede inizia subito dopo la chiusura delle votazioni. L'eventuale ballottaggio si svolgerà il 24 giugno.

La mappa del voto

Urne aperte, domenica, quindi, ad Aquara, Atena Lucana, Calvanico, Campagna, Castelcivita, Giungano, Laviano, Montecorvino Rovella, Novi Velia, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Perito, Polla, Pontecagnano Faiano, Roccagloriosa, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte e Scala.

I due comuni più grandi

Tra le amministrazioni coinvolte, solo Campagna e Pontecagnano Faiano hanno più di 15.000 abitanti. A Pontecagnano, sono cinque candidati a sindaco e diciannove liste in campo. Al posto del sindaco Ernesto Sica, Francesco Pastore, candidato sindaco del centrodestra e sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, il Popolo della Famiglia ed Udc. Due liste in più ne conta lo sfidante Giuseppe Lanzara, aspirante sindaco del centrosinistra. Tre, invece, i candidati con una sola lista a sostegno: Angelo Mazza, col suo Movimento Libero; Giovanni Ferro con È ora (irreperibile per l'intervista ndr) e Francesco Longo con Sinistra Italiana. Mentre a Campagna verranno eletti 16 rappresentanti in consiglio comunale, oltre il sindaco. A contendersi la poltrona, il sindaco uscente, Roberto Monaco, la candidata del Movimento 5 Stelle, Virginia Luongo, e Andrea Lembo. Il sindaco uscente si presenta con otto liste, la Luongo con la sola lista pentastellata e Lembo con sei liste.