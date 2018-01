Elezioni 2018, Alfieri apre cinque comitati nel collegio Alburni-Cilento

E’ pronto per la campagna elettorale Franco Alfieri. Domani, giovedì 1 febbraio, alle 18.30, il candidato per il Pd alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Alburni, Cilento e Vallo di Diano, inaugurerà il comitato elettorale di Agropoli, in piazza Vittorio Veneto. Sabato 3 febbraio, alle 18.30, è in programma l’apertura del comitato di Vallo della Lucania (via Angelo Rubino, angolo salita Poste Italiane) mentre domenica l’appuntamento è a Sapri. Seguiranno le aperture a Sala Consilina e Buccino.

L’annuncio

Il capo della segreteria politica di De Luca scende nell’arena elettorale: