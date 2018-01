Elezioni 2018 / Movimento Cinque Stelle: ecco i candidati salernitani nei listini

Come previsto, nella giornata di ieri, sono stati ufficializzati i candidati al parlamento designati, attraverso il web, dalle parlamentarie del Movimento Cinque Stelle. E, in provincia di Salerno, non mancano le sorprese.

I nomi

Il vero vincitore è il giovane deputato uscente Angelo Tofalo (Pellezzano), che sarà il capolista del listino per la Camera; dietro di lui Anna Bilotti (Eboli), Cosimo Adelizzi, Michela Rescigno. I candidati supplenti, invece, sono: Vito Avallone, Raffaella Vitale, Salvatore Mirko Milione, Stefania Clemente. Solo terzo nel listino per il Senato Andrea Cioffi, senatore uscente e militante da sempre del Movimento 5 Stelle, preceduto dal napoletano Sergio Puglia e da Emilia Giordano (Cava). In ultima posizione la docente Luisa Angrisani (Sarno). I candidati supplenti sono: Pasquale Milite, Felicia Gaudiano, Francesco Virtuoso, Stefania Guarracino.

Adesso toccherà al candidato premier Luigi Di Maio scegliere i nomi da candidare all’interno dei collegi uninominali.