Elezioni 2018, Conte riunisce il direttivo provinciale di Mdp

Si riparte. Chiusa la parentesi delle festività natalizie e con le date fondamentali già segnate sull’agenda (dal 27 Gennaio al 4 Marzo) Mpd riprende le attività politiche in vista della definizione degli accordi e delle intese con gli alleati all’interno di Liberi e Uguali, la nuova formazione di sinistra alternativa a Pd di Renzi che candida a premier Pietro Grasso.

Il coordinatore provinciale Federico Conte, infatti, ha convocato per il 3 gennaio la riunione per discutere di nomi e di candidature da proporre sul tavolo degli alleati che si dovrebbe tenere a stretto giro per iniziare, in tempi rapidi, la campagna elettorale su tutto il territorio della provincia di Salerno.