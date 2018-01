Elezioni 2018/ Il retroscena: doppia candidatura per Piero De Luca

Si prefigura una doppia candidatura per Piero De Luca, membro della segreteria regionale del Partito Democratico.

Il retroscena

Secondo indiscrezioni che filtrano dal quartier generale del Nazareno, a Roma, il primogenito del governatore della Campania sarà candidato nel collegio uninominale di Salerno-Cava-Costiera-Valle dell’Irno, ma anche nel listino bloccato per la Camera dei Deputati in posizione utile per l’elezione al parlamento. Nei giorni scorso il rampollo della famiglia De Luca ha avuto un incontro anche il segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi per discutere proprio della sua candidatura. Al momento, però, nulla è stato ufficializzato. C’è tempo fino al 29 gennaio.