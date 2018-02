Elezioni 2018, Forza Italia allestisce i gazebo a Salerno

Forza Italia organizza una due giorni di gazebo per incontrare da vicino i cittadini di Salerno. Sabato 10 e domenica 11 febbraio verranno allestiti gazebo per illustrare i dieci punti dell’Albero della Libertà. Sabato pomeriggio, a partire dalle 17, i militanti forzisti si ritroveranno in Piazza San Francesco. L’iniziativa sarà curata dal gruppo giovanile di Forza Italia, guidato dalla coordinatrice Adriana Volzone. Domenica, invece, il gazebo sarà allestito a Corso Garibaldi (incrocio con via Velia) dove resterà per tutta la giornata. La seconda giornata è stata organizzata da Vittorio Acocella, storico dirigente del partito di Berlusconi e responsabile provinciale del settore Formazione degli azzurri, sempre in collaborazione con il movimento giovanile.

In entrambe le iniziative è prevista la partecipazione del senatore Enzo Fasano, coordinatore provinciale di Forza Italia e capolista nel collegio plurinominale Campania 2 per la Camera dei Deputati. “I gazebo, da sempre, rappresentano un momento importante e immediato per confrontarsi con i cittadini e spiegare da vicino le nostre idee - afferma Fasano - Ringrazio il gruppo giovanile e tutti i nostri dirigenti per l’impegno che stanno profondendo in questa campagna elettorale. Il loro entusiasmo e la loro passione ci darà un’ulteriore spinta per conquistare la vittoria”.