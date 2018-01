Elezioni 2018, rinasce l'Udc a Salerno: il direttivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 4 gennaio, si sono riuniti iscritti e simpatizzanti dell’UDC alla presenza dell’on. Gargani e dell’on. Mocerino per esaminare la situazione politica del partito a seguito degli ultimi avvenimenti nazionali e delle scelte politiche fatte dal partito. Si è convenuto sull’esigenza per riscoprire le ragioni dello stare insieme e di continuare una battaglia politica capace di dare vita ad iniziative coerenti e valide e si è deciso di dare vita ad un coordinamento provinciale in sintonia con la direzione nazionale, per dare continuità e consistenza alla struttura del movimento dello scudo crociato.

Si è preso atto dell’accordo che è stato raggiunto a livello nazionale con le altre componenti democristiane e con il nascente movimento di “noi per l’Italia” e con le espressioni “liberali” che fanno capo all’on. Costa e a “energie per l’Italia” di Stefano Parisi, che vuole dare all’Italia energie valide con indicazioni programmatiche importanti. L’aggregazione è omogenea con comuni valori e comuni obbiettivi per cui non

si è costituita una federazione tra persone o movimento diversi ma si è dato inizio ad un progetto per la creazione di un unico partito che deve consolidarsi attraverso il comune impegno politico e programmatico nella campagna elettorale. L’on. Gargani come riferimento e garanzia di questo accordo è impegnato a coordinare e a proseguire nell’azione politica più che mai necessaria per il territorio salernitano alla vigilia di una importante campagna elettorale. L’assemblea ha indicato un coordinamento provvisorio ( non un solo coordinatore o un “commissario”)

scegliendo tra vecchi e nuovi aderenti ritenendo che solo con la collegialità si può superare il personalismo che ha avvilito e avvelenato i partiti e li ha resi indistinti e si potrà dare inizio ad una attività capillare sul territorio. Il coordinamento provinciale risulta costituito da Assunta Baratta, Luigi Franco, Adriano Iorio, Giampiero Libretti, Antonio Piccirillo, Pisacane, Pantaleo Sansone, Corrado Scarlato, Maria Rosaria Sica, Enzo Sica, Sabatino Tenore, Giuseppe Sarno, Gilda Selvaggio.