Elezioni 2018/ Il retroscena: ecco gli aspiranti candidati di Fratelli d'Italia

Fratelli d’Italia è pronto ad affrontare le imminenti elezioni politiche anche in provincia di Salerno. Nei giorni scorsi si sono susseguiti incontri, riunioni e telefonate per trovare la “quadra” sui nomi da candidare al parlamento. E una prima bozza è stata già inviata a Roma alla leader Giorgia Meloni.

Il toto-nomi

Partiamo dai listini. Nella lista per la Camera ai primi due posti troviamo il ticket formato dal deputato Edmondo Cirielli (capolista) e Luisa Maiuri (vice sindaco di Castellabate); per il Senato, invece, si contendono il primo posto il presidente regionale Antonio Iannone e il capogruppo alla Regione Alberico Gambino, mentre al secondo posto c’è la dirigente regionale e portavoce provinciale Imma Vietri. Quest’ultima, nel caso il primo posto spettasse ad una donna andrebbe a guidare la lista facendo scalare al secondo posto Gambino o Iannone.

Per quanto riguarda i sei collegi uninominali si attende la suddivisione con Forza Italia e Lega. Nel frattempo, però, Fdi non vuole farsi trovare impreparato. E così spuntano i primi nomi per la Camera: per il collegio dell’Agro è in campo direttamente Cirielli; per il collegio Salerno-Valle dell’Irno in pole position ci sono Gennaro Esposito (già consigliere comunale a Baronissi) o in alternativa Renato Aliberti (imprenditore e consigliere comunale a Cava), mentre nel caso spettasse ad una donna ci sarebbe Vietri; per il collegio di Battipaglia il partito punta tutto su Ugo Tozzi (vice sindaco di Battipaglia e portavoce provinciale), mentre per quello del Cilento Nanni Marsicano (consigliere comunale a Pisciotta e portavoce provinciale). Per il Senato, infine, si contendono il collegio dell’area nord Gambino, Nunzio Carpentieri (sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino) e Peppe Fabbricatore (capogruppo alla Provincia), mentre per il collegio dell’area sud ci sono Marsicano o Maiuri. Ovviamente, ogni decisione è subordinata all’accordo con gli alleati.