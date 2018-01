Elezioni 2018/ Il retroscena: ecco gli aspiranti candidati della lista "Insieme"

Inizia a prendere forma la lista elettorale di “Insieme”, la federazione di centrosinistra composta da Partito Socialista Italiano, Verdi ed Area Civica alleata con il Partito Democratico di Matteo Renzi.

Il toto-nomi

Un peso importante nelle candidature lo avrà sicuramente il Psi, che ha già pronti i primi nomi da far scendere in campo. Nel listino per la Camera dei Deputati troviamo il segretario provinciale Silvano Del Duca, mentre al secondo posto la consigliera comunale di Salerno Veronica Mondany; per il Senato, invece, in pole position ci sono il sindaco di Oliveto Citra Mino Pignata e la componente della commissione pari opportunità della Regione Campania Gabriella Marotta.

Alla lista “Insieme” dovrebbe spettare anche l’indicazione del candidato unitario del centrosinistra nel collegio uninominale Battipaglia-Piana del Sele, dove potrebbe tentare la corsa verso il parlamento Enzo Maraio, consigliere regionale e punto di riferimento per l’interno Psi salernitano.