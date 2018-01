Elezioni 2018/ Il retroscena: ecco gli aspiranti parlamentari del M5S

Sono online le nuove regole del Movimento Cinque Stelle per le Parlamentarie che si terranno intorno a metà gennaio. Chi, quindi, risponde alle caratteristiche stabilite dal blog di Beppe Grillo ha tempo fino alle ore 12 di mercoledì 3 gennaio per presentare la sua autocandidatura in attesa della convocazione delle parlamentarie (le primarie dei grillini, ndr) che si svolgeranno secondo le modalità previste dal Regolamento e i tempi che saranno pubblicati sul sito.

I candidati salernitani

Punta a tornare in parlamento sicuramente il deputato Angelo Tofalo, che, già dallo scorso mese di dicembre, ha iniziato a svolgere una serie di incontri con la cittadinanza dando di fatto il via alla campagna elettorale. Spera di riuscire a varcare nuovamente la soglia del Senato della Repubblica il senatore Andrea Cioffi, il quale, nel corso della legislatura appena conclusa, è stato membro della commissione lavori pubblici e comunicazioni, della commissione politiche dell’Unione europea e del comitato per i procedimenti di accusa. Ha già annunciato, tramite i social, di non volersi ricandidare, invece, la deputata uscente Silvia Giordano, mentre è ancora incerta la posizione del deputato Girolamo Pisano, membro della VI Commissione Finanze di Palazzo Montecitorio.