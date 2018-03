Elezioni politiche 2018: i primi commenti, festa grande per M5S

Riflettono i dati nazionali, quelli di Salerno e provincia. In testa, vi sarebbe il M5S, seguito dal Centro Destra. Naufraga, invece, il Pd. Da Forza Italia, Gigi Casciello ha osservato: "C'è un vantaggio dei 5 stelle perchè il Pd si è liquefatto, perdendo i suoi elettori".

Le indiscrezioni

Intanto, da indiscrezioni, sembra che il Centro Destra si regga solo per i seggi del Senato e che, in particolare, Forza Italia viaggerebbe tra il 18% e il 20% delle preferenze. E dal quartier generale di Piero De Luca (Pd) non vengono rilasciate dichiarazioni. Clima di festa, infine, per il M5S.