Elezioni a Laureana Cilento, Marciano sfida il sindaco Serra: "Confrontiamoci davanti ai cittadini"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Grande entusiasmo, sabato sera, nella frazione Archi di Laureana Cilento per la presentazione della lista civica "Uniti per LaureaComizio del giovane avvocato e leader della lista "Uniti per Laureana" nella frazione Archina" che sostiene la candidatura a sindaco di Raffaele Marciano. Abbracci, strette di mano e tanto affetto per il giovane avvocato con un pubblico interattivo e coinvolto che ha dato alla squadra di aspiranti consiglieri la giusta carica per affrontare con la determinazione, la passione e la grinta che li contraddistingue, l’ultima settimana di campagna elettorale. "Sono felice che con la mia discesa in campo - commenta l’avvocato Marciano - abbia ristabilito la democrazia dando ai miei concittadini la possibilità di scegliere. Essere leader di questo gruppo, è, per me, motivo di orgoglio. Il nostro comizio non è stato un monologo, ma una piacevole conversazione che ha visto la partecipazione di tantissime persone. Abbiamo affrontato tutti i punti chiave del nostro programma puntando l’attenzione su 4 elementi essenziali per il rilancio del nostro Comune: turismo, lavoro, servizi e agricoltura. Crediamo nelle risorse e nelle potenzialità della nostra terra, siamo scesi in campo per dare a Laureana Cilento e ai laureanesi una possibilità".

Il candidato sindaco, sottolineando l’importanza del dialogo e del confronto, ha colto l’occasione per invitare il sindaco uscente, Angelo Serra, ad un pubblico confronto per dare risposta a delle domande aperte che si pongono numerosi cittadini circa il suo operato (decennale). E, dopo i riflettori accesi dall’avvocato Marciano sulla questione quota rosa, anche la minoranza del Comune di Sessa Cilento ha chiesto, al sindaco, il rispetto della normativa vigente.