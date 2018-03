Elezioni Amministrative 2018: l'election day sarà il 10 giungo

E' stato fissato l'election day: il prossimo 10 giugno, infatti, andranno alle urne gli elettori di 799 enti che saranno chiamati a votare per l'elezione diretta di sindaci e dei consigli comunali e per il rinnovo del Consiglio in alcune Regioni a statuto ordinario ed in Sicilia. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno.

Le elezioni

Il voto in Sicilia è stato fissato nella stessa data, mentre in Friuli - Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino - Alto Adige gli elettori interessati andranno al voto rispettivamente il 29 aprile, il 20 maggio e il 27 maggio 2018. Sul totale dei comuni interessati al voto si contano 114 comuni superiori, cioè con più di 15.000 abitanti o più di 3.000 in provincia di Trento, e 683 inferiori. Sono coinvolti, inoltre, 21 capoluoghi di provincia e il III ed l'VIII Municipio di Roma Capitale.

Le elezioni in provincia di Salerno

Nella nostra provincia sono 19 i comuni coinvolti nella tornata elettorale dei quali solo Campagna e Pontecagnano Faiano hanno diù di 15.000 abitanti. Di seguito l'elenco dei comuni interessati da queste elezioni