Elezioni amministrative ed europee, si vota il 26 maggio: i 49 comuni chiamati al voto

Il Governo Conte, al termine del Consiglio dei Ministri, ha emesso il decreto con il quale viene fissata la data per le elezioni europee ed amministrative che si terranno nello stesso giorno: si voterà il 26 maggio 2019.

Le date

Come già accaduto nel 2014 lo scrutinio seguirà una tempistica ben precisa: si procederà nella serata di domenica 26 maggio allo spoglio delle europee, mentre solo nella tarda mattinata di lunedì 27 maggio ci sarà lo scrutinio delle elezioni amministrative. Già fissata la data per gli eventuali ballottaggi: domenica 9 giugno. In provincia di Salerno i comuni con il possibile doppio turno sono Baronissi, Scafati, Pagani, Sarno, Capaccio Paestum e Nocera Superiore.

I municipi

I 49 comuni salernitani sono: Albanella, Ascea, Atrani, Auletta, Baronissi, Bellizzi, Bellosguardo, Caggiano, Campora, Capaccio Paestum, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castiglione dei Genovesi, Cicerale, Cuccaro Vetere, Felitto, Furore, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Minori, Montano Antilla, Montecorvino Pugliano, Morigerati, Nocera Superiore, Oliveto Citra, Omignano, Ottati, Pagani, Ricigliano, Rofrano, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Mauro Cilento, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sarno, Scafati, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tramonti, Valle dell’Angelo e Vietri sul Mare.