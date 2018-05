Elezioni amministrative: presentata la lista ”Michele Volzone Sindaco con e per Olevano”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Michele Volzone Sindaco con e per Olevano” è la lista civica con la quale Michele Volzone, medico, 63 anni, attuale primo cittadino di Olevano sul Tusciano, si ripresenta alle prossime elezioni amministrative in programma il 10 giugno. “Rilancio e mi ricandido perché intendo continuare su questa linea di risanamento economico già avviata 5 anni fa. Rinnovo il mio impegno per far sì che Olevano sul Tusciano sia di tutti gli olevanesi e non solo di qualche amministratore o di alcuni amici. La nostra è una lista civica che raggruppa varie forze, dall’associazionismo alla politica attiva. Il più giovane è un candidato consigliere nato nel 1995, ci sono quattro donne, ma soprattutto c’è una squadra, un gruppo di lavoro al servizio e per il benessere della comunità di Olevano sul Tusciano. Continuità, onestà e concretezza sono i pilastri del nostro programma”, dichiara il candidato a sindaco Michele Volzone.

Scheda di Michele Volzone, candidato a sindaco



Sindaco uscente, medico, specialista in malattie dell’apparato respiratorio, Michele Volzone è Primario all’Ospedale di Agropoli. Nato il 3 maggio 1955, è primo cittadino di Olevano sul Tusciano, eletto nel 2013 con 2170 voti.

I candidati al Consiglio Comunale con la lista “Michele Volzone Sindaco con e per Olevano”



Calore Carmine

Cascone Simone Maria

Cicatelli Alfredo

Di Lascio Simona

Ferrara Michele Filiberto

Maddalo Candido

Mari Luigi

Molinaro Giovanni

Pascale Elena in Mirra

Poppiti Filomena

Sesso Clara

Zecca Davide