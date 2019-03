Elezioni comunali a Baronissi, record di liste: quattro candidati sindaci

Potrebbero essere le elezioni comunali dei record, con un candidato su ogni pianerottolo del Comune di Baronissi. E non solo. Non c’è ancora nulla di ufficiale, sia ben chiaro, ma dalle dichiarazioni dei diversi aspiranti sindaci si prospetta una campagna elettorale con almeno 15 liste che, tradotto in termini di candidati al consiglio comunale, significa un esercito di 240 candidati.

Gli schieramenti

Gianfranco Valiante punta alla composizione di almeno 6 liste da mettere in campo dopo la sfiducia delle scorse settimane; Giovanni Moscatiello ha già annunciato di voler presentare 4 liste; tre saranno, invece, le compagini a sostegno di Luca Galdi e due quelle a cui sta lavorando Massimo Rotondi. E, intanto, nelle ultime ore, secondo indiscrezione, pare che stia per scendere in campo anche una donna, sostenuta da un importante gruppo di imprenditori della zona della Valle dell’Irno, con altre precedenti esperienze politiche.