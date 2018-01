Elezioni 2018, Cammarota: "Per gli scrutatori diamo priorità ai giovani disoccupati"

“Ho chiesto di poter indicare, in occasione delle elezioni, tramite pubblico sorteggio, gli scrutatori tra i giovani salernitani che sono senza lavoro e senza reddito”. Lo annuncio il presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota, il quale chiede che gli scrutatori delle prossime elezioni politiche del 4 marzo siano scelti in un apposito elenco di giovani senza lavoro: “Basta acquisire in via informatica la banca dati al Centro provinciale per l’Impiego, certamente non esaustiva, ma che consente certezza e trasparenza, e dare un segnale, se pur minimo, ai nostri giovani salernitani”.

La proposta

In un drammatico momento di disoccupazione giovanile, per l’esponente de La Nostrà Libertà, si tratta di una scelta giusta ed obbligata: “Non sono cifre rilevanti, ma credo sia un atto dovuto in un momento di così grave crisi economica per la nostra terra e per la nostra gente, in particolare per i nostri giovani, nel segno della giustizia sociale, dell’interesse pubblico e dell’assoluta trasparenza”. Una proposta già avanzata nel passato, ma mai accolta: “E’ un atto di giustizia sociale, il tempo c’è, la possibilità di farlo pure. Mi auguro che questa volta si proceda nella giusta direzione come fanno tanti altri comuni d’Italia” conclude Cammarota.