Elezioni a Campagna, Berlusconi telefona al sindaco Monaco

Tra le tante telefonate ricevute subito dopo la vittoria alle elezioni comunali del 10 giugno, il rieletto sindaco di Campagna Roberto Monaco ne ha ricevuta una davvero inaspettata: quella di Silvio Berlusconi.

Il colloquio

Il leader di Forza Italia si è voluto complimentare personalmente con lui per la vittoria (il primo cittadino ha sconfitto al primo turno con il 59.80% il candidato del Pd Andrea Lembo e la candidata del Movimento Cinque Stelle Virginia Luongo) ed augurargli “buon lavoro” in vista dei prossimi cinque anni di permanenza alla guida del Comune. Monaco da circa dieci anni milita nell’area di centrodestra anche se non ha mai aderito ufficialmente ad alcun partito. Ma, alle elezioni comunale di una settimana fa, nella sua coalizione civica era presente anche una lista forzista “Azzurri per Campagna” che ha ottenuto il 6.67% eleggendo un consigliere comunale in maggioranza.