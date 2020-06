Regionali 2020, Buonomo scende in campo: ecco i suoi sostenitori

Una parte del mondo della cultura, della scuola, dell’associazionismo, delle università, delle imprese e delle professioni, unito per proporre la candidatura di Michele Buonomo al Consiglio Regionale della Campania. Con un manifesto pubblico ben cinquanta personalità hanno testimoniato la propria volontà di rappresentanza attraverso la persona dell’esponente nazionale di Legambiente, da sempre fautore di importanti battaglie riconducibili a tematiche ambientali, culturali e sociali.

Il manifesto

I firmatari del documento si rivolgono alla politica e alla società civile – ma non solo – affinché si colga l’urgenza di avviare, “un cammino nuovo, che parta dalla consapevolezza di poter attingere da un bagaglio straordinario di bellezze, intelligenze, energie innovative, che solo gambe robuste e abituate a lunghi sentieri - spesso in salita - possono percorrere fino al traguardo”. Nel manifesto si legge, altresì, che “la Campania può ancora contribuire in modo determinante al rinnovamento del nostro Paese e del Mediterraneo, aprendo la strada a quelle spinte innovative, inclusive, sostenibili, che rappresentano l’unica strada percorribile verso un futuro diverso, che non lasci indietro nessuno e che rinnovi profondamente il nostro vivere quotidiano”.

La biografia

Inevitabile anche il rimando alla storia personale di Buonomo, “una storia di umiltà, conoscenza ed esperienza”.Laureato in Scienze Politiche con una importante esperienza in America Latina, è attuale membro della Segreteria nazionale di Legambiente, di cui è stato per circa vent’anni presidente regionale. Tanti gli obiettivi raggiunti grazie a mille battaglie combattute in prima linea su tutto il territorio campano, tra questi, l’introduzione del raccolta differenziata e la realizzazione degli Orti Sociali, esportati come modello in tutto il mondo, ma anche i tanti abbattimenti di ecomostri come il Fuenti, l’Alimuri e l’ex cementificio di Sapri. Ma l’impegno di Buonomo si è sviluppato negli anni su molte altre tematiche: economia circolare, cultura, educazione ambientale, turismo sostenibile, tutela del patrimonio ambientale e culturale, spesso con campagne innovative e coraggiose.

L’elenco dei firmatari: