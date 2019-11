Regionali 2020, De Luca alla Isoardi: "Si candida con me? E' una donna splendida"

Elisa Isoardi potrebbe scendere in campo alle prossime elezioni regionali a supporto della ricandidatura a presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (Pd). “Isoardi candidata? E’ una donna splendida, cosa che non può che aumentare la mia stima” risponde, con un sorriso, il governatore, commentando la provocazione della presentatrice tv, che aveva detto nei giorni scorsi di volersi candidare a suo sostegno.

La frase in un video

Durante una sua recente visita a Positano, l’ex fidanzata del leader della Lega Matteo Salvini aveva dichiarato: “Presidente De Luca, sono pronta a candidarmi con lei non solo alla Regione, ma a livello nazionale. Presidente ti amo!” aggiungendo poi in chiave ironica che di questo “ne sarà contento qualcuno”. E, il riferimento indiretto, era sicuramente rivolto al suo ex compagno che, nei giorni scorsi, ha manifestato la volontà di “mandare a casa De Luca” presentando alle elezioni un candidato unitario del centrodestra.