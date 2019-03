Elezioni a Capaccio Paestum, Alfieri in campo con otto liste

Continua a lavorare nel suo quartier generale, situato proprio nel centro di Capaccio Paestum, dove prosegue il via vai di donne e uomini che stanno sottoscrivendo l’ accettazione della candidatura al consiglio comunale per sostenere la candidatura a sindaco di Franco Alfieri.

Le liste

L’ex sindaco di Agropoli ed attuale consigliere politico del governatore Vincenzo De Luca, in attesa di fissare la data per la ufficializzazione della sua discesa in campo, potrà contare su almeno 8 liste civiche che comporranno una delle coalizioni in campo alle prossime elezioni comunali del maggio 2019. Accanto a lui i collaboratori di sempre ma anche numerosi candidati pronti ad affiancarlo in una difficile campagna elettorale.